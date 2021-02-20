Вильфанд рассказал, когда в Европейскую Россию придёт тепло

https://static.news.ru/photo/d3a7c7b8-3f41-11eb-a557-fa163e074e61_660.jpg Фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

В конце следующей недели ждёт жителей центра европейской части России потепление до нулевых отметок. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

В интервью РИА Новости Вильфанд отметил, что 23 февраля россиян ожидает отклонение от климатической на 13-16 градусов, но "затем всё-таки приятное".

Повышение температуры, тут разные расчеты: от ноля до минус 5 градусов. Столбик термометра будет стремиться к нулевой отметке в конце недели. Это для центральной России, - сказал учёный.

Ранее Вильфанд рассказал об аномальных холодах по всей России. По его словам, до 24 февраля средняя аномалия будет распространяться с западных границ России до тихоокеанского побережья. При этом 23 февраля может стать самым морозным днём нынешней зимы. Об этом писал NEWS.ru.