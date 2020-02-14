https://static.news.ru/photo/16f7f776-4f43-11ea-b04a-fa163e074e61_660.jpg Виктор Янукович Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look

Журналистка Соня Кошкина утверждает, что у бывшего президента Украины Виктора Януковича родился ещё один сын, причём радостное событие произошло почти два года назад.

Молодой отец. Собственно, уже более полутора лет — ближе к двум. Сын Григорий. От молодой жены Любы, — цитирует её издание «Деловая столица».

Кроме того, отмечается, что слухи о беременности его гражданской жены Любови Полежай появились ещё в 2017 году. Также утверждалось, что она была беременна ещё во время бегства Януковича с Украины в 2014 году.

Ранее NEWS.ru писал, что официальная супруга Виктора Януковича владеет элитной недвижимостью в Крыму. Её стоимость в 2015 году оценивалась в $25 млн. Людмила Янукович живёт в курортном посёлке Отрадное, расположенном в пригороде Ялты. На территории поместья площадью 1,2 гектара есть собственный галечный пляж. Площадь особняка составляет 2,4 тысячи квадратных метров. Рядом с ним расположены коттеджи для отдыха, дома для прислуги, бассейн, теннисный корт, спа-центр и другие помещения.