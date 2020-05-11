Вице-премьер рассказал, как отслеживают больных коронавирусом

https://static.news.ru/photo/94c42f0e-9376-11ea-9da1-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко сообщил, что факты нарушения режима самоизоляции заразившимися коронавирусной инфекцией в России выявляются на основе обезличенных данных.

Мы видим обезличенную информацию — неизвестный индикатор, набор цифр, у которого стоит режим, что он должен соблюдать режим самоизоляции, придерживается он его или нет в пределах локации. Поэтому если кто-то от него отклоняется, то приходит СМС о том, что нарушен режим самоизоляции, — рассказал в эфире телеканала «Россия-24» Чернышенко.

В эту систему вошли также данные россиян, вернувшихся на родину после закрытия границ. По словам Чернышенко, при пересечении границы они прошли регистрацию, и после этого система, также по обезличенным данным, в течение 14-дневного карантина определяла их геолокацию.

Как писал NEWS.ru, россияне при выходе из дома в период самоизоляции должны иметь при себе договор купли-продажи или найма недвижимости. Такую рекомендацию дали в Судебно-экспертной палате (СЭП) России. По мнению специалистов, названные документы могут потребоваться при полицейской проверке, хотя законы и не предусматривают такую обязанность для граждан. Авторы рекомендаций также указали, что россиян могут принудительно доставить в отделение полиции в случае отсутствия подтверждающего личность документа.