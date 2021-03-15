Вице-премьер предложила запретить в РФ пластиковую посуду

https://static.news.ru/photo/8f05f0ae-8630-11eb-8149-96000091f725_660.jpg Фото: Jochen Tack/imagebroker.com/Global Look Press

Зампред правительства РФ Виктория Абрамченко считает, что не нужно бояться запретить в России производить и использовать материалы, которые невозможно переработать, например коктейльные трубочки и одноразовую посуду.

Мы должны запрещать, нужно не бояться этого, применять, использовать, выпускать в обращение неперерабатываемые материалы, такие как цветной пластик, трудноизвлекаемые материалы, такие как коктейльные трубочки, одноразовая посуда и так далее. Этим нужно заниматься, и это есть уже в практической работе правительства, — цитирует РБК Абрамченко.

Выступая на форуме «Чистая страна» в Сколково, вице-премьер предложила стимулировать переработку отходов с извлечением вторичных материальных ресурсов и перейти к раздельному накоплению ТКО. По её словам, к 2030 году из общей массы отходов необходимо убрать 50% вторичных ресурсов, что позволит «на 50% меньше захоранивать отходов».

Мы проанализировали экономическую модель экономики замкнутого цикла: на один рубль из государственного бюджета при таких решениях со стороны правительства мы планируем привлечь три рубля частных инвестиций, — добавила Абрамченко.

Как писал NEWS.ru, в российском правительстве не поддерживают инициативу по строительству в стране новых мусоросжигательных заводов (МСЗ), так как это не отвечает ни экологическим требованиям, ни экономической целесообразности. Об этом рассказала Виктория Абрамченко, отвечающая в кабмине за экологическую повестку.

Компания «РТ-Инвест», специализирующаяся на строительстве заводов по переработке отходов, в мае 2020 года объявила о планах строительства 25 новых МСЗ мощностью 14,6 млн тонн на 1,5 ГВт. Соглашение о сотрудничестве было подписано председателем ВЭБ Игорем Шуваловым, руководителями Ростеха и Росатома Сергеем Чемезовым и Алексеем Лихачёвым. Общая стоимость проекта оценивалась в 600 млрд рублей, на сегодняшний день объём инвестиций при значительной поддержке государства заявляется в размере 1,3 трлн рублей. «Аппетиты консорциума» могли стать причиной, по которой в правительстве задумались о целесообразности строительства новых заводов, которое уже долгое время является причиной возмущения жителей регионов, в которых эти предприятия планируется возвести.