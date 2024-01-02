В США поразились возможностям российских истребителей MWM: российские Су-57 показали успешную работу на Украине

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Су-57

Истребители пятого поколения Су-57 ВКС России продемонстрировали успешную работу в рамках спецоперации на Украине, пишет американский журнал Military Watch Magazine. Редакция обратила внимание, что истребители использовались не только в воздушных боях, но в нейтрализации украинских систем ПВО.

Су-57 является единственным представителем своего поколения, который был задействован в высокоинтенсивных боевых действиях, <...> причем операции на Украине включали не только удары с воздуха по наземным объектам, — указал MWM.

Применение Су-57 на Украине во многом повысило доверие к данной модели истребителей, указал MWM. Кроме того, по информации журнала, в 2024 году поставки этих истребителей российской армии увеличатся почти вдвое.

Ранее военный эксперт Василий Дандыкин перечислил российские самолеты, которым американский истребитель F-16 «не ровня». По его мнению, к их числу относятся Су-35 и Су-57. Отмечается, что Су-57 пятого поколения уже начали массово поступать в войска.

Ранее истребитель Су-35 прикрыл бомбардировщики в зоне спецоперации от самолетов Вооруженных сил Украины, которые в итоге были вынуждены прервать выполнение задания, сообщило Минобороны России. В ведомстве подчеркнули, что российские военнослужащие успешно выполнили боевую задачу, все российские самолеты в целости вернулись на аэродром вылета.