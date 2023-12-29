Су-35 отогнал от российских бомбардировщиков украинские самолеты

Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

Истребитель Су-35 прикрыл бомбардировщики в зоне спецоперации от самолетов ВСУ, которые в итоге были вынуждены прервать выполнение задания, сообщила пресс-служба Минобороны России. В ведомстве подчеркнули, что российские военнослужащие успешно выполнили боевую задачу, все российские самолеты в целости вернулись на аэродром вылета.

Во время выполнения задачи была обнаружена ударная группа противника. Выполнил наведение на данную группу, по указаниям командного пункта сблизился, поставил на атаку. Ударная группа противника отвернула, прекратила выполнение своей задачи, — рассказал пилот Су-35.

Ранее Ростех сообщил, что российский истребитель поколения 4++ Су-35С стал «экстремально опасным» за счет рекордной дальности. Представители госкорпорации подчеркнули, что такого показателя удалось добиться за счет размещения топливных баков в фюзеляже и консолях крыла. Теперь Су-35С по всем характеристикам, за исключением малозаметности, соответствует истребителям пятого поколения. В частности, самолет получил двигатели АЛ-41Ф-1С, позволяющие развивать сверхзвуковую скорость без перехода на режим форсажа.

До этого заслуженный военный летчик России генерал-майор в отставке Владимир Попов рассказал, что появление у украинской армии американских истребителей F-16 не станет проблемой для российских войск в зоне СВО. ВКС РФ могут противопоставить этим самолетам сразу несколько боевых машин, в частности Су-27 и Су-35, подчеркнул эксперт.