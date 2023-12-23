Названы российские истребители, которым F-16 «не ровня» Дандыкин: F-16 не ровня истребителям Су-35 и Су-57 пятого поколения

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Су-35С

Установки противовоздушной обороны С-300 и С-400 не позволят истребителям F-16 наносить удар по целям ВС РФ, заявил военный эксперт Василий Дандыкин в комментарии NEWS.ru. Также, по его словам, этим самолетам должны противостоять российские Су-35 и Су-57. Кроме того, Дандыкин допустил, что ВС России нарастят удары по аэродромам и комплексам ПВО Украины.

F-16 не ровня нашим Су-35 (4++) и особенно Су-57 пятого поколения. Последние, судя по сообщениям, начали массово поступать в войска, уникальные самолеты. Они превосходят F-16 по всем параметрам, начиная радиусом действия радаров, заканчивая дальностью полета ракет класса «воздух — воздух». Плюс наша ПВО — С-300, С-400, «Панцири» и т. д. — не позволит F-16 разгуливать над Украиной, — сказал Дандыкин.

Дандыкин утверждал, что США станут главным выгодоприобретателем от передачи Украине многофункциональных истребителей F-16. По его словам, отправитель неважен, поскольку Пентагон в любом случае получит госзаказы, за которые будут расплачиваться зарубежные налогоплательщики. Дандыкин добавил, что у Киева могут возникнуть проблемы с размещением самолетов из-за того, что украинские военные аэродромы регулярно подвергаются обстрелам. Военный эксперт предположил, что помочь могут страны НАТО.