https://static.news.ru/photo/9c150834-5350-11ea-99d6-fa163e074e61_660.jpg Фото: Nikolay Titov/Global Look Press

Молодежь Саратовской области желает переехать в места с более комфортными условиями. Это приводит к убыли населения региона.

Отмечается, что в Саратовской области за 2019 год убыло 19 тысяч человек, что стало рекордом. На проблему обратили внимание даже в Госдуме. Спикер Вячеслав Володин предложил создать рабочую группу по изучению ситуации.

Как рассказала РИА Новости уполномоченный по правам человека в регионе Татьяна Журик, одной из главных причин такого сокращения населения стало то, что молодежь области стремится к комфорту.

Это процессы естественные, конечно... человек будет выбирать место жительства, в котором более комфортно, — цитирует ее агентство.

Журик добавила, что реализация нацпроектов должна помочь переломить эту ситуацию. При грамотном управлении в результате должны высвободиться большие ресурсы для того, чтобы молодежь оставалась и развивала область.

Ранее NEWS.ru приводил предоставленную Росстатом статистику численности постоянного населения регионов страны. Наибольшая убыль зафиксирована в Приволжском (110,8 тысячи человек), Сибирском (54,2 тысячи) и Дальневосточном (21,3 тысячи) федеральных округах. Среди отдельных регионов лидерами антирейтинга по убыли населения стали Саратовская область (19 тысяч человек), Омская область (17,6 тысячи), Кемеровская область (16,5 тысячи), Алтайский край (15,8 тысячи), а также Волгоградская область (15,8 тысячи).