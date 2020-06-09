В России за сутки выявили 8595 заболевших коронавирусом

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За сутки от коронавирусной инфекции смогли выздороветь 46 военнослужащих. Таким образом, число справившихся с болезнью достигло порядка 4,5 тысячи человек. Об этом сообщается в бюллетене Минобороны РФ.

В Вооружённых силах РФ за прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровели 46 военнослужащих. Общая численность выздоровевших в Вооружённых силах РФ (нарастающим итогом) увеличилась до 4455 человек, — сообщили в ведомстве....