В России за сутки выявили 8595 заболевших коронавирусом

За прошедшие сутки в российских регионах коронавирус официально подтверждён у 8595 человек. С начала пандемии COVID-19 выявлен у 485 253 жителей страны.
По состоянию на 9 июня в России коронавирус выявлен у 485 253 человек (+8595 за сутки), — сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.
От инфекции в РФ вылечились 242 397 человек (+11 709 за сутки), скончались 6142 (+171 за сутки).
Как писал NEWS.ru, за сутки от коронавирусной инфекции смогли выздороветь 46 военнослужащих. Таким образом, число справившихся с болезнью достигло 4,5 тыс. человек. Общее число вылечившихся среди гражданского персонала выросло до 463. При этом в органах военного управления, объединениях, соединениях, воинских частях установлено 1507 военнослужащих с положительными результатами тестирования на COVID-19. Кроме того, 74 военных сняли с контроля врачей после двух недель наблюдения после второго отрицательного анализа. В Минобороны пояснили, что в последние недели число выздоравливающих превышает количество заболевших COVID-19.