В России стало 18 тысяч «Пятёрочек»

Торговая сеть «Пятёрочка» сегодня открыла 18-тысячный магазин в России, он появился в Тамбове на улице Мичуринской. Всего в Тамбовской области работают 189 магазинов сети, первый из которых открылся в 2010 году. Сейчас «Пятёрочка» обеспечивает рабочими местами 2030 жителей региона, а в новом магазине трудоустроены 22 сотрудника, сообщила пресс-служба сети.

Продуктовый ретейл сегодня — это одна из важнейших отраслей. Мы обеспечиваем население продуктами питания и товарами первой необходимости. Поэтому наряду с сохранением доступности продуктов на полках мы продолжаем открывать «Пятёрочки», чтобы у большего количества россиян появилась возможность купить необходимые свежие и качественные продукты, — рассказал генеральный директор «Пятёрочки» Владислав Курбатов.

Он добавил, что сеть вовремя адаптируется к меняющимся условиям рынка и делает всё возможное, чтобы сохранить цены доступными для покупателей. Кроме того, «Пятёрочка» готова поддержать тех, кому нужна работа. Для этого Х5 Group внедряет инструкции по упрощённому трудоустройству беженцев, отметил Курбатов.

В открывшемся юбилейном магазине уже сегодня представлено порядка 7,1 тысячи наименований товаров, среди которых есть и продукция местных производителей. Доля локальных поставщиков в обороте торговой сети в Тамбовской области составляет порядка 15,9%, а в некоторых категориях этот показатель достигает почти 70%, например, это касается хлеба и хлебобулочных изделий.

Большое внимание уделено и категории «фреш», которая занимает почти половину торгового зала. В самом центре магазина расположилась «арена свежести» с овощами и фруктами. Помимо этого, имеется и собственная пекарня, которая предлагает гостям до 49 наименований свежих хлебобулочных изделий, в том числе наиболее популярные у горожан круассаны и улитки греческие со шпинатом и сыром.

К тому же, как и во всех магазинах новой концепции, здесь с особым вниманием относятся к вопросам экологии и поддержки окружающей среды. Например, покупательские корзины и плафоны осветительных приборов изготовлены из переработанного пластика. В продаже представлены многоразовые сумки для продуктов и нейлоновые мешки для фруктов и овощей — альтернатива пластиковым пакетам.