В России не будет проблем с биометрическими загранпаспортами «Микрон» наладил производство материалов для загранпаспортов нового типа

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В России не будет проблем с загранпаспортами нового типа, при выросшем спросе требуется немного времени, чтобы расширить производство необходимых материалов, сообщила на форуме «Связь-2023» гендиректор АО «Микрон» Гульнара Хасьянова. По ее словам, которые приводит РИА Новости, сбой поставок чипов для биометрических паспортов был «прогнозируемым», и российское предприятие нашло аналоги зарубежным компонентам.

Все будет хорошо, — сказала гендиректор «Микрона», отвечая на вопрос о загранпаспортах нового типа.

Хасьянова пояснила, что производство материалов для загранпаспортов с биометрией обычно заказывается за месяц.

Ранее Telegram-канал Baza сообщал, что агентства, помогающие оформить загранпаспорта, резко подняли стоимость изготовления документа из-за подорожания чипов. По данным Baza, теперь такая услуга может обойтись в 50-80 тысяч рублей, при этом изготовление загранпаспорта займет четыре-пять рабочих дней. Представители рынка объясняли скачок цен высоким спросом.

В конце января на «Госуслугах» начали предупреждать россиян, что выдача загранпаспортов нового образца приостанавливается до середины марта по техническим причинам на Гознаке. Со 2 февраля прием заявлений на такие паспорта был приостановлен. В Гознаке объяснили заминку тем, что АО «Микрон», которое выпускает чипы для загранпаспортов, производит перенастройку оборудования и оптимизирует техпроцессы. 10 марта в Гознаке сообщили, что выпуск биометрических загранпаспортов сроком действия на 10 лет возобновлен. При этом россиян предупредили, что паспорта придется ждать дольше, чем обычно, поскольку за месяц накопилось много заявок.