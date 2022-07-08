В России начнут строить многоэтажки из дерева

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В России начнут строить многоэтажные дома из дерева, Минстрой и МЧС России утвердили дорожную карту по развитию деревянного домостроения до 2024 года, сообщает АБН. Пилотные проекты предполагают строительство зданий высотой до 12 этажей. Гендиректор Объединения строителей Санкт-Петербурга Алексей Белоусов отметил, что в мире есть успешный опыт многоэтажного деревянного домостроения, особенно в скандинавских странах.

Ничего революционного в этой технологии нет. У нас она не получила развития в силу целого ряда ограничений по части нормативных документов. <...> Требования к конструкциям, которые будут по высоте превышать три этажа, будут отличаться от традиционных, применяемых в индивидуальном жилищном строительстве, — сказал он.

После создания нормативно-правовой базы нужно будет внедрять новые технологий при производстве бруса, перекрытий и других материалов, добавил Белоусов. Он также предположил, что технические требования для многоэтажных конструкций будут отличаться от норм по строительству частных домов.

20 мая стало известно, что в России начнётся массовое строительство типовых жилых посёлков. Для этого будет создан Федеральный проектный центр, который должен координировать комплексную малоэтажную застройку в регионах.