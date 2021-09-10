В России испытали новый БПЛА

Новый беспилотный летательный аппарат российских вооружённых сил совершил успешный 12-часовой полёт. Гибридная силовая установка позволила БПЛА преодолеть более тысячи километров. Об этом сообщает пресс-служба ZaLa Aero.
Новый БПЛА
Реализация такой системы, где операторы комплекса находятся на удалении до 500 км от места запуска, снижает расходование ресурсов аппарата, минимизирует человеческий фактор и оптимизирует штат эксплуатирующих подразделений, — отметили в пресс-службе компании — производителя БПЛА.
Ранее сообщалось, что российский беспилотный летательный аппарат «Орион-Э» получил систему управления по спутниковой связи. Данное техническое решение увеличило радиус действия машины. Первый образец модернизированного беспилотного воздушного комплекса продемонстрировали на международном военно-техническом форуме «АрМи-2021».