В работе Telegram в России произошел сбой 30 октября: что известно В работе Telegram в России произошел массовый сбой

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Пользователи сообщают о массовых сбоях в работе мессенджера Telegram в нескольких регионах России 30 октября. Что об этом известно?

Что известно о сбое в работе Telegram

По данным канала Telegram Info, мессенджер частично недоступен в нескольких регионах России.

«Наши подписчики сообщают, что в нескольких регионах России приложения Telegram не могут установить соединение с сервером. Известны случаи в Ставропольском крае, на Кавказе, в Ростовской области и Краснодарском крае. Иногда VPN помогает, а иногда нет. Известны случаи, когда приложение на ПК и/или Web-приложение работают корректно, а мобильные приложения не могут подключиться к серверу, хотя пользователь использует один и тот же способ подключения к сети интернет», — говорится в сообщении.

Согласно порталу «Сбой.рф», за сегодня зарегистрировано более 16 тысяч жалоб. Сообщения о неполадках в работе начали появляться в ночь на 30 октября.

Наибольшее количество обращений о сбоях наблюдается в Краснодарском крае (37% случаев), Ростовской области (16%), Ставрополье (10%), Воронежской и Волгоградской областях, а также в Москве (везде — 7%), Дагестане (4%), Северной Осетии и Ярославской области (по 2%).

Почему не работает Telegram 30 октября

Некоторые СМИ предполагают, что недоступность Telegram связана с вчерашними событиями в Махачкале, после которых начали появляться сообщения о проблемах с мессенджером в Дагестане и соседних регионах, отмечает Telegram Info.

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«У редакции @tginfo нет проверенной информации о том, что недоступность Telegram связана с действиями органов власти, но стоит отметить, что при сбоях на серверах Telegram не помогают ни VPN-сервисы, ни прокси. В этот раз многим пользователям всё-таки удаётся подключиться к Telegram этими методами», — отмечает канал.

Однако там подчеркивают что аналогичные проблемы возникали и ранее и решались за несколько часов, однако в нынешней ситуации действительно может идти речь о намеренной блокировке мессенджера и VPN-сервисов.

29 октября Telegram-канал «Осторожно, новости» сообщал, что в ходе беспорядков в аэропорту Махачкалы правоохранительные органы глушили связь, чтобы протестующие не могли координировать свои действия.

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