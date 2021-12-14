Председатель правительства Михаил Мишустин освободил от должности замглавы Росстата Павла Смелова, который курировал Всероссийскую перепись населения. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. При этом в Росстате пояснили, что Смелов покинул пост «по собственному желанию».

Освободить Смелова Павла Александровича от должности заместителя руководителя Федеральной службы государственной статистики по его просьбе, — говорится в документе.

Известно, что Смелов занимал этот пост с декабря 2019 года.

О том, что Смелов покинул Росстат по собственному желанию, «Интерфаксу» сообщил представитель ведомства. Он добавил, что уже бывшему чиновнику благодарны за активную работу по организации и проведению переписи населения.

В ходе переписи Смелов заявил, что в ней приняли участие около 99% жителей России. Таким образом он опроверг информацию о том, что россияне не хотели принимать участие в процедуре.

Перепись населения в РФ прошла с 15 октября по 14 ноября 2021 года. Сейчас идёт обработка результатов. Ожидается, что первые данные о численности и составе населения появятся в январе 2022 года. Впервые появилась возможность пройти перепись самостоятельно, заполнив анкету на портале госуслуг.

Ранее Росстат отметил снижение уровня бедности в III квартале текущего года, по-новому рассчитав показатели дохода населения. За чертой бедности в указанный период находились 16 млн россиян — это на 2,8 млн меньше, чем за аналогичный период прошлого года.