https://static.news.ru/photo/2844d10e-be6e-11e9-abee-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Главный гериатр Минздрава РФ Ольга Ткачёва в разговоре с News.ru прокомментировала предложение Федерации независимых профсоюзов России ввести четырёхдневную рабочую неделю при сохранении общего количества рабочих часов.

Она полагает, что однозначно оценить влияние на здоровье четырёх десятичасовых рабочих дней в неделю трудно: оно зависит от каждого конкретного человека.

Это зависит, наверно, от вида работы, во-первых. Сочетание в течение дня какой-то физической, умственной работы, отдыха, более такое сбалансированное, наверное, было бы неплохо. Наверное, это очень индивидуально. Всё это зависит от возраста, от типа деятельности. И однозначно ответить, как это отразится на состоянии здоровья, очень сложно. В любом случае, наверное, если это тяжёлая физическая работа, то работать в течение десяти часов, мне кажется, достаточно тяжело. Особенно людям предпенсионного возраста, — высказалась Ткачёва.

Ранее врачи оценили возможность перехода на четырёхдневную рабочую неделю. Они полагают, что реализация идеи негативно скажется на здоровье россиян, так как в этом случае вырастет число людей с ожирением. Кроме того, жители России станут более подвержены неврозам.

«В очень редких случаях люди начинают заниматься саморазвитием, в том числе спортом, если у них появляется свободное время. Девяносто пять процентов будут посвящать себя безделью. Поэтому увеличится и число людей с ожирением», — сказала врач-терапевт Елена Тихомирова РИА Новости.

Кроме того, врач-психиатр, психотерапевт, кандидат медицинских наук Лев Пережогин уверен, что новацией останутся недовольны занимающиеся тяжелым физическим неквалифицированным трудом: зарплата подобных работников зависит не от качества выполненной работы, а от количества.