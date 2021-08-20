В МГД назвали шансы на возвращение памятника Дзержинскому на Лубянку

В настоящее время вопрос о возращении памятника Феликсу Дзержинскому на Лубянскую площадь не стоит. В Мосгордуму обращений по этому поводу не поступало. Об этом заявил глава комиссии МГД по культуре и массовым коммуникациям Евгений Герасимов, его слова приводит РИА Новости.
Депутат
На данный момент вопрос возвращения памятника Дзержинскому на Лубянскую площадь не стоит, — сказал депутат.
Памятник Феликсу Дзержинскому архитектора Григорий Захарова был установлен на Лубянской площади в 1958 году. В 1991 году его дмонтировали и установили в парке «Музеон».
Некоторое время назад ряд писателей и блогеров подписали обращение о возращении Дзержинского на Лубянку.