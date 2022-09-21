В Крыму прокомментировали сообщения о запретах на въезд и выезд Советник главы Крыма Крючков: информация о запрете на въезд и выезд из республики — украинские вбросы

Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press

Советник главы республики Крым Олег Крючков в своем Telegram-канале заявил, что на территории региона не вводились ограничения на въезд или выезд. Крючков назвал информацию об этом вбросами со стороны Украины.

Крымский сегмент соцсетей забит украинскими вбросами. Доверяем только официальной информации. Никаких ограничений на въезд и выезд на полуостров нет, — сообщил Крючков.

Президент России Владимир Путин в ходе обращения 21 сентября объявил частичную мобилизацию в России. Он подчеркнул, что перед отправкой в части призванные на военную службу будут проходить дополнительную военную подготовку. Мобилизованные лица, участвующие в СВО, получат выплаты и статус военнослужащих, проходящих службу по контракту.

Сенатор от Крыма Сергей Цеков следом указал, что в ходе конфликта на Украине у России не было иного выбора, кроме как объявить о начале частичной мобилизации. Представитель Совфеда обосновал резкую необходимость в мобилизационных мероприятиях недостатком живой силы российской армии. По словам Цекова, ни с техникой, ни с вооружением таких проблем нет. По его словам, «продолжать воевать» ограниченным числом солдат, «не достигая поставленных целей», ВС России дальше не могли.