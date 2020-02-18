https://static.news.ru/photo/3262c5a8-5246-11ea-94a4-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Рабочая группа по изменениям в Конституции РФ предложила ввести ограничения в основном законе, касающиеся счетов высокопоставленных российских чиновников. Об этом заявил сопредседатель рабочей группы, глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников.

Председателю правительства, заместителям председателя правительства, федеральным министрам и иным руководителям федеральных органов исполнительной власти запрещается иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, — цитирует текст поправки ТАСС.

Помимо этого, Крашенинников озвучил и другие предложения рабочей группы. Так, к полномочиям правительства предлагается отнести поддержку и укрепление защиты семьи, сохранение традиционных семейных ценностей, охрану окружающей среды.

Законопроект о поправке в Конституцию РФ был принят Госдумой в первом чтении ещё 23 января. В документ вошли лишь предложения, озвученные российским главой в ходе оглашения ежегодного послания Федеральному собранию. Так, согласно ему, изменения планируется внести в положения 22-х статей глав 3–8 Основного закона. В частности, в проекте предусматриваются расширение полномочий обеих палат парламента, Конституционного суда РФ, запрет высшим должностным лицам иметь вид на жительство в других странах, ограничение количества президентских сроков, а также приоритет Конституции над международными соглашениями и усиление социальных обязательств государства.

Ранее NEWS.ru писал о том, что депутат Госдумы Виталий Милонов выступил с предложением закрепить в Конституции РФ запрет на аборты. А Патриарх Московский и всея Руси Кирилл предложил внести в Конституцию упоминание Господа.