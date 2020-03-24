https://static.news.ru/photo/74426eae-6dbe-11ea-9124-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В больнице в Коммунарке больных (как коронавирусом, так и другими вирусными заболеваниями) пациентов и людей без симптомов какой-либо инфекции помещают в одну палату. Об этом NEWS.ru рассказала пациентка лечебного учреждения Кристина.

По её словам, она 13 марта летела рейсом из Москвы в Екатеринбург. Позже выяснилось, что на этом самолёте была женщина, заражённая коронавирусной инфекцией, которая сидела недалеко от Кристины. Однако специалисты здравоохранения не уведомили об этом Кристину и, как следствие, не рекомендовали ей находиться дома.

Позже, 20 марта, к ней домой пришли сотрудники Роспотребнадзора, однако не застали её. Они через консьержку сообщили о необходимости посетить поликлинику, куда Кристина отправилась в тот же день.

В поликлинике её удержали под предлогом подозрения на коронавирус, вызвали скорую помощь. Фельдшер не нашёл у пациентки симптомов заболевания, но госпитализировал в больницу в Коммунарке.

В этом лечебном учреждении Кристина отметила наличие симптомов болезни у всех проходящих регистрацию.

Мне должны были позвонить и сказать: останьтесь дома. Мы приедем, возьмём у вас анализ, самоизолируйтесь. В итоге меня привезли сюда без симптомов. Пятый день сегодня. Моей соседке принесли противовирусное лекарство, и я поняла, что у неё положительный анализ. Первый анализ, который у меня брали в приёмном покое, отрицательный. А о ней говорят, что её анализ отправили на повторное исследование или что анализ ложноположительный. Они выкручиваются красиво. То есть я остаюсь с пациенткой, у которой были симптомы ранее, — пояснила собеседница.

После того как у соседки по палате подтвердился диагноз, Кристине предложили переехать в отдельную палату, однако, как утверждает девушка, это может быть бессмысленным, так как она уже пять дней провела с человеком, у которого подтвердился коронавирус.

Кристина подчеркнула, что в теории у неё может быть коронавирус, а у других пациентов иные заболевания — ОРВИ или пневмония. В таком случае эти люди могут заразиться. В настоящее время в качестве симптома коронавируса Кристина ощущает тяжесть в груди. Однако это может быть следствием самовнушения, заключила она.

Ранее очевидцы видели телеведущую Ксению Собчак возле больницы в Коммунарке. Звезда появилась в этом месте без защитной экипировки. Согласно предположениям прохожих, она вела съёмку для своего YouTube-канала.