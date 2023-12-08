В IT-отрасли предупредили о проблемах ИИ из-за инициативы Госдумы «Ъ»: IT-отрасль обеспокоена планом ГД ввести уголовную ответственность за утечки

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Введение уголовной ответственности за кражу, распространение и использование персональных данных может угрожать бизнесу компаний, работающих с большими данными, что беспокоит IT-стартапы и экспертов по кибербезопасности. По их словам, инициатива депутатов Госдумы может привести к значительному замедлению развития искусственного интеллекта (ИИ), для которого используется большой объем данных, пишет «Коммерсант».

По словам специалистов, при анализе формулировок инициативы депутатов выясняется, что уголовная ответственность может распространяться не только на злоумышленников, но и на владельцев и руководство IT-компаний. Причиной является сбор ими больших объемов информации из открытых источников и использование для собственных разработок.

Проект устанавливает уголовную ответственность не только для тех лиц, кто незаконно «слил» данные, но и для тех, кто их использовал. <...> [Данная мера] не будет стимулировать развитие технологий в целом, в том числе ИИ, что объявлено сейчас в качестве первостепенной задачи цифровой экономики,— пояснил директор по правовым инициативам Фонда развития интернет-инициатив (ФРИИ) Александр Орехович.

Ранее «Единая Россия» внесла в Госдуму несколько законопроектов, которые ужесточают наказание за утечки персональных данных. Согласно предложениям единороссов, для нарушителей кратно увеличатся штрафы, а также появится риск лишиться свободы до 10 лет. Согласно законопроектам, размер штрафов для должностных лиц составит от 800 тысяч до 2 млн рублей, для юридических — 3–15 млн. Повторные нарушения приведут к штрафам «с оборотов» компании и составят сотни миллионов рублей.

Председатель комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн пояснял, что государство последовательно наводит порядок в сфере защиты персональных данных россиян и законопроект об усилении ответственности за обработку персональных данных без согласия гражданина является одной из составных частей этого процесса. По его словам, без резкого увеличения штрафных санкций практически невозможно заставить бизнес уделить правам и интересам граждан должное внимание при обработке их личной информации.