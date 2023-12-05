В Госдуме объяснили важность увеличения штрафа за разглашение личных данных Хинштейн заявил о необходимости увеличить штрафы за разглашение личных данных

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Государство последовательно наводит порядок в сфере защиты персональных данных россиян и законопроект об усилении ответственности за обработку персональных данных без согласия гражданина является одной из составных частей этого процесса, рассказал NEWS.ru председатель комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн. По его словам, без резкого увеличения штрафных санкций практически невозможно заставить бизнес уделить правам и интересам граждан должное внимание при обработке их личной информации.

Без резкого увеличения штрафных санкций, к сожалению, заставить бизнес относиться к этому серьезно трудно. Как и в случае с нашим законопроектом, в котором предлагается ввести оборотные штрафы за повторные утечки и уголовную ответственность за распространение персональных данных, создается ситуация, когда операторы такой информации, физические и должностные лица, несут ответственность за нарушения в области обработки персональных данных, — рассказал Хинштейн.

Ранее стало известно, что депутаты Госдумы приняли в окончательном чтении законопроект, ужесточающий наказание за нарушения при размещении биометрических данных. Должностных лиц будут наказывать штрафом в размере до 300 тысяч рублей, для организаций максимальная сумма штрафа составит 1 млн рублей.