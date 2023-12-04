В Госдуме потребовали ужесточения наказания за утечки персональных данных В Госдуму внесли законопроекты о лишении свободы за утечку персональных данных

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«Единая Россия» внесла в Госдуму несколько законопроектов, которые ужесточают наказание за утечки персональных данных, сообщил в своем Telegram-канале секретарь генсовета партии Андрей Турчак. Согласно предложениям единороссов, для нарушителей кратно увеличатся штрафы, а также появится риск лишиться свободы до 10 лет.

В отдельных случаях ответственность будет выражаться в десятках и сотнях миллионов рублей. Для похитителей данных — вплоть до 10 лет лишения свободы, — написал он.

По его словам, действующие меры ответственности за утечку данных мало кого «стимулируют». В результате на черном рынке можно купить персональные данные примерно о 80% населения России.

Согласно законопроектам единороссов, размер штрафов для должностных лиц составит от 800 тысяч до 2 млн рублей, для юридических — 3–15 млн. Повторные нарушения приведут к штрафам «с оборотов» компании и составят сотни миллионов рублей.

Если же утечка повлекла вред жизни и здоровью граждан, а также привела общественной безопасности или речь идет об оргпреступности, то это уже 10 лет тюрьмы, — сообщил он.

Ранее управление ФСБ России по Москве и Московской области предупредило о росте фактов мошенничества, направленного на получение персональных данных и конфиденциальной информации сотрудников госучреждений с целью дальнейшего хищения денег. При этом аферисты пишут медицинским работникам и учителям и представляются сотрудниками правоохранительных органов.