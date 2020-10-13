Азбука манер: в Госдуме предложили ввести уроки этикета в школах

Большинство учащихся российских школ почти ничего не знают о правилах достойного поведения в обществе, посчитали в Госдуме. Подростки часто копируют агрессивные действия сверстников и старшеклассников, а также привычку нецензурно выражаться. Вместе с тем порой дурной пример подают и сами педагоги. В нижней палате парламента предлагают решить проблему — ввести в образовательных учреждениях уроки этикета. Они, как предполагается, помогут исправить к лучшему не только манеры школьников, но и учителей. Нужно ли вводить дополнительную дисциплину в школьную программу, выяснял NEWS.ru.

Российских школьников предложили обучать основам этикета. Соответствующий депутатский запрос (есть в распоряжении NEWS.ru) член нижней палаты парламента Алексей Кобилев направил министру просвещения Сергею Кравцову.

Как отметил законодатель, культура помогает социально-экономическому развитию любого общества. Причём в России продвижение этических ценностей закреплено на государственном уровне.

Обучение школьников этикету социально важно: современным детям в будущем предстоит не только работать в социуме, но и отвечать за судьбу страны.

Сергей Киселев/АГН «Москва»

В то же время подавляющее большинство российских школьников знают слишком мало о нормах и правилах поведения в обществе, морально-психологическом климате коллектива и этикете служебных отношений. Причём такое же утверждение справедливо для учителей — уроки этикета будут полезны и для них, подчеркнул депутат.

Сегодня мы сталкиваемся с проблемой системного овладения этикетом всеми участниками педагогического взаимодействия, которую возможно решить путём внедрения основ этикета в общеобразовательные программы младших классов. Преподавание основ этикета в начальной школе позволит обеспечить благоприятные условия для всестороннего воспитания и социализации учеников, а также более эффективного функционирования педагогического коллектива благодаря повышению общественного статуса педагога и утверждению в общественном сознании представления о нем как «эталоне» нравственного поведения в социуме. Алексей Кобилев депутат Государственной думы депутат Государственной думы

Появление уроков этикета в школьной программе позволит ослабить негативные тенденции: снижение интеллектуального и культурного уровня людей, асоциальное поведение, девальвацию общепризнанных ценностей, рост агрессии, нетерпимости и индивидуализма, полагает Кобилев.

На основании вышеизложенного, прошу вас дать поручение проанализировать возможность и целесообразность интеграции основ этикета в образовательные программы начальной школы, — говорится в запросе.

Парламентарий добавил, что морально-нравственные основы стали преподавать молодёжи ещё в начале XVIII века. Так, значительный вклад в популяризацию этикета внёс Пётр I. Во время именно его правления была опубликована книга о хороших манерах — «Юности честное зерцало, или Показания к житейскому обхождению». Этот труд был адресован в первую очередь молодым жителям страны и в доступной форме рассказывал о правилах поведения в обществе.

Стоит отметить, что в 2016 году активисты предлагали ввести уроки этикета в российских школах — идею опубликовали на сайте «Российской общественной инициативы» (РОИ). Однако тогда она не набрала нужного количества голосов для обсуждения с властями.

При этом, как полагают в преподавательском сообществе, вводить уроки этикета в школах нет необходимости: за поведение и воспитание учеников несут ответственность не только педагоги в школах, но прежде всего родители, отметила в беседе с NEWS.ru заместитель председателя Общественного совета при Минпросвещения, председатель совета Академической гимназии № 56, народный учитель России Майя Пильдес.

Никаких дополнительных предметов в начальную школу вводить не нужно, потому что дети и так загружены. А то, что касается родителей — их никто не освобождал от воспитания детей, формирования культурного, достойного уровня общения. Это дело родителей — они отвечают за этикет своей семьи и своих детей. У нас и так не хватает часов на чтение, требуется больше часов на русский язык, но ребёнок не бесконечен, его нельзя бесконечно нагружать. Майя Пильдес заместитель председателя Общественного совета при Минпросвещения, народный учитель России заместитель председателя Общественного совета при Минпросвещения, народный учитель России

Некоторые учителя подают плохой пример поведения учащимся. По словам Пильдес, таких педагогов следует увольнять из школы, тогда как остаться в системе образования должны только честные, культурные и интеллигентные люди.