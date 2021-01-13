В Госдуме предложили госпрограмму по продвижению соцсетей России на Западе

https://static.news.ru/photo/91e5ab30-557e-11eb-b1b0-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Госдуме предложили создать государственную программу по продвижению российских социальных сетей среди западной аудитории. Соответствующее обращение (документ есть в распоряжении NEWS.ru) министру цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максуту Шадаеву направил депутат Виталий Милонов.

По его словам, в настоящее время происходит противостояние уходящего со своего поста президента США Дональда Трампа с руководством американских социальных сетей. В контексте этой ситуации разгорелась дискуссия касательно мировой свободы слова и борьбы с транснациональной цензурой.

Однако подобный кризис в Америке может послужить российской сфере высоких технологий — отечественные социальные сети, не подверженные цензуре и чисткам «неправильного» контента, могут стать альтернативой для миллионов американцев.

Российские соцсети и сервисы могут на равных конкурировать с зарубежными аналогами. Однако им не хватает продвижения на межгосударственном уровне. «Перехват» же отвергнутой консервативной западной аудитории с последующим переходом на площадки из России станет примером применения «умной силы» и послужит делу укрепления авторитета нашей страны, отметил Милонов.

В данной связи прошу Вас оценить целесообразность разработки государственной программы по продвижению отечественных социальных сетей на западную (американскую) аудиторию и оказанию разработчикам и операторам данных сервисов всемерной поддержки при дистрибуции их продукции в странах Западного полушария, — говорится в обращении.

Сергей Булкин/NEWS.RU

На прошлой неделе Facebook, Twitter, Instagram и другие социальные сети закрыли доступ к профилям Трампа на различные сроки. Они считают, что тот своими выступлениями на этих платформах спровоцировал беспорядки в Вашингтоне и штурм Капитолия своими сторонниками.

В результате Telegram стал вторым по скачиваемости приложением в США после того, как туда устремились сторонники действующего американского президента Дональда Трампа. На переход пользователей Сети в Telegram также повлиял их отказ от мессенджера WhatsApp, в котором стала действовать новая политика конфиденциальности — сервис обновил пользовательское соглашение. В документ добавили пункт о передаче личных сведений в Facebook.

Как заявил основатель Telegram Павел Дуров 12 января, в первую неделю 2021 года число активных пользователей превысило 500 млн. Затем оно продолжило стремительно расти.

Основатель Telegram связывает увеличение внимания к своему детищу с тем, что люди больше не желают обменивать конфиденциальность на бесплатные услуги и быть заложниками технологических монополий, которые полагают, будто «им всё сойдёт с рук, пока их приложения имеют критическую массу пользователей».