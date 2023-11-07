В Госдуме ответили Еревану на отказ участвовать во встрече стран СНГ Депутат Затулин: власти Армении намерены разрушить отношения с Россией

Фото: kremlin.ru

Секретари Совбеза стран СНГ смогут пережить тот факт, что представитель Армении не приедет на встречу, заявил NEWS.ru первый замглавы думского комитета по делам СНГ, Евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин. По его словам, решение Еревана лишний раз подтверждает, что власти Армении отворачиваются от РФ в сторону Запада.

Секретари Совбеза стран СНГ смогут пережить тот факт, что представитель Армении не приедет на встречу, трагедии никакой не случится. Секретарь Совбеза Армении — один из верных паладинов [премьер-министра] Никола Пашиняна. Можно еще поспорить, кто из них больший русофоб. Касаемо формальной стороны дела, конечно, отказ от участия в подобных мероприятиях, где Россия определяет повестку, является подтверждением того факта, что власти Армении отворачиваются от России в сторону Запада, — сказал депутат.

Затулин отметил, что Армения и Запад пытаются возложить вину за трагедию в Карабахе на Россию. В этой ситуации Москве важно не давать поводов для подобных заявлений, добавил парламентарий.

Прежде всего мы должны помнить, что на протяжении сотен лет Россия покровительствовала армянам на Кавказе и сохранила в своем составе армянский народ и армянское государство. За эти исторические связи мы должны бороться, потому что это наш козырь, наш актив. Армян в России проживает несколько миллионов. Вот такие отношения должны цениться, — подчеркнул Затулин.

При этом, как уточнил депутат, Москве не стоит идти на уступки и «играть в поддавки». Затулин обратил внимание, что Пашинян предпринимает титанические усилия, чтобы в Армении у РФ стало больше врагов, чем друзей. В этом вопросе Москва не должна ассистировать премьеру, резюмировал политик.

Ранее представитель секретаря Совбеза Армении Татевик Петросян сообщила, что чиновник не примет участия во встрече с коллегами из стран СНГ в Москве. Мероприятие состоится 8 ноября.