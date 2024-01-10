В ГД внесут «закон Мизулиной»: что это значит, поможет ли шоу-бизнесу В Госдуму внесут «закон Мизулиной», направленный против доносчиков на звезд

Фото: Пресс-служба Лиги безопасного интернета

Екатерина Мизулина

Вице-спикер Госдумы Владислав Даванков заявил о внесении в нижнюю палату парламента так называемого «закона Мизулиной». О чем эта инициатива и против чего она направлена?

Что такое «закон Мизулиной»

Об этой инициативе Даванков рассказал проекту журналистки Ксении Собчак «Осторожно Media». Как уточняется, законопроект, который будет носить неофициальное имя главы Лиги безопасного интернета (ЛБИ) Екатерины Мизулиной, внесут в Госдуму к концу января.

В своем Telegram-канале «Кровавая барыня» Собчак указывает, что «закон Мизулиной» будет посвящен людям, которые «массово пишут доносы ради пиара». Инициатива принадлежит партии «Новые люди», от которой Даванков баллотируется в президенты России.

«В партии [„Новые люди“] подготовили законопроект, позволяющий наказывать серийных доносчиков, которые ради медийной выгоды и пиара регулярно пишут заявления в правоохранительные органы по разным резонансным случаям», — отмечается в публикации «Кровавой барыни».

По мнению Даванкова, Уголовный кодекс России можно разделить на две части. Первая предусматривает ответственность за реальные преступления (убийства, насилие, мошенничество, воровство и так далее), а вторая — за слова или поведение, которые могут кого-то дискредитировать или оскорбить. Даванков выступает за декриминализацию второй части, пишет Собчак.

«Пока идет война, говорить об отмене второй части статей [за слова] наивно. Но это не значит, что нужно позволять доносчикам пиариться, сеять ненависть и делать на этом карьеру. Тем более если они получают бюджетные деньги. Поэтому в весеннюю сессию я внесу законопроект о серийных доносчиках. Осенью называл его „закон Мизулиной“ — так и оставим. Мало того что деятельность таких людей нагружает правоохранителей и отвлекает внимание от настоящих преступлений, часто они портят жизнь порядочным людям», — цитирует Даванкова Telegram-канал «Кровавая барыня».

Как построен «закон Мизулиной»

Как пишет Собчак, ссылаясь на утверждения Даванкова, в соответствующем законопроекте будет определенная градация.

«Обращения по вопросам коррупции, ЖКХ, плохой работы чиновников и подобного будут вынесены за скобки, за них наказывать никого не планируют. „Новые люди“ хотят ввести понятие „извлечение медиаэффекта“: если человек пишет заявления ради шума в СМИ и соцсетях — это сознательное доносительство ради пиара», — подчеркивается в публикации Telegram-канала.

Уточняется, что если по заявлениям таких доносчиков не будет никаких практических итогов, то их можно привлечь к ответственности.

«Ответственность для таких людей или организаций будет наступать уже после второго неподтвержденного доноса. Вместо штрафов предложим им обязательные работы — чтобы от доносчиков была реальная польза», — приводит Собчак слова Даванкова.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

В чем цель «закона Мизулиной»

В публикации «Кровавой барыни» отмечается, что основной целью такого законопроекта партия «Новые люди» ставит ограничение возможностей людей и организаций, которые строят на доносах системную PR-работу, но, «кроме обращений, никакой системной деятельности в этом направлении не ведут».

«Законопроект уже готов, но механизм, по которому планируют точно идентифицировать серийных доносчиков-пиарщиков, будет озвучен позже», — добавляется в Telegram-канале.

Поможет ли «закон Мизулиной» звездам шоу-бизнеса, примут ли его депутаты

Одним из самых известных борцов с дискредитацией ВС РФ и другими правонарушениями стал глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин. Общественник неоднократно делал запросы в профильные ведомства с призывом проверять заявления медийных лиц по разным поводам.

В частности, в сентябре прошлого года суд постановил, что Бородин должен выплатить актеру Даниле Козловскому один рубль по иску о защите чести и достоинства. Артист оспорил заявление общественника, который призывал проверить его на дискредитацию армии России.

После «голой» вечеринки, организованной блогером Анастасией Ивлеевой в московском клубе «Мутабор» 20 декабря, глава ФПБК выступил с инициативой о лишении Филиппа Киркорова и Димы Билана званий народного артиста России и заслуженного артиста России соответственно. Позднее в Минкультуры сообщили, что оснований лишать звания Киркорова нет.

«Киркорова не лишат звания. В соответствии с пунктом 9 положения о госнаградах РФ, утвержденного указом президента, награжденный может быть лишен государственной награды только вступившим в законную силу приговором суда при осуждении за совершение тяжкого или особо тяжкого преступления», — отметили в ведомстве.

Сам Бородин, комментируя «закон Мизулиной», выразил уверенность, что Госдума не поддержит такую инициативу.

«Тема о доносах старая, об этом писали неоднократно. Никто из депутатов Госдумы, кроме самого Даванкова, этот законопроект не поддержит. Не вижу смысла поднимать этот вопрос снова. Пусть Даванков оставит этот законопроект себе на память», — заявил общественник в беседе с NEWS.ru.

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