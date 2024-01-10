«Пусть оставит себе на память»: Бородин раскритиковал «закон Мизулиной» Глава ФПБК Бородин считает, что депутаты не поддержат «закон Мизулиной»

Фото: Пресс-служба Лиги безопасного интернета

Депутаты Госдумы не поддержат так называемый «закон Мизулиной», который предполагает наказания для серийных доносчиков, действующих ради пиара, предположил глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин. Так в беседе с NEWS.ru он прокомментировал соответствующую инициативу вице-спикера нижней палаты парламента, кандидата в президенты РФ Владислава Даванкова. По мнению Бородина, результата от этого законопроекта в России не будет.

Тема о доносах старая, об этом писали неоднократно. Никто из депутатов Госдумы, кроме самого Даванкова, этот законопроект не поддержит. Не вижу смысла поднимать этот вопрос снова. Пусть Даванков оставит этот законопроект себе на память. Ранее он выступал за возвращение Милохина в Россию, не получилось. Теперь за счет Мизулиной и Бородина делает себе имя перед президентскими выборами, чтобы его люди знали. На самом деле результата от этого законопроекта не будет, — высказался глава ФПБК.

Даванков ранее заявил, что партия «Новые люди» уже подготовила проект так называемого «закона Мизулиной» для внесения на рассмотрение Госдумы. По его словам, таким образом в России можно будет бороться с доносчиками, которые ради медийной выгоды пишут заявления в правоохранительные органы по резонансным случаям.

Ранее глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина призвала объявить бойкот участникам «голой» вечеринки блогера Анастасии Ивлеевой. Она заявила, что подобные мероприятия можно назвать «выстрелом в ногу» политике, которую проводит государство.