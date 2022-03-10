В ГД предложили обратиться в Международный арбитраж из-за травли россиян

Депутат Госдумы Виталий Милонов предложил обратиться в Международный арбитраж в связи с травлей россиян за рубежом. Парламентарий отметил, что на фоне проведения спецоперации на Украине в западных странах участились случаи проявления русофобии и шовинизма по отношению к гражданам России. По его словам, особую роль в разжигании розни играют зарубежные соцсети и СМИ, пишет RT.

Как рассказал Милонов, травле в Интернете подвергаются студенты, специалисты, представители творческих профессий и обычные граждане. Кроме этого, провоцируют рост напряжения внутри России также и сообщения в российском сегменте глобальной Сети.

Такие сообщения искажают историю нашего государства, формируют неправильное представление о международной обстановке, призывают к бойкоту российских товаров и компаний, — сказал депутат.

В связи с этим Милонов предлагает блокировать разжигающий рознь контент в Интернете. Для этого, по его мнению, необходимо разработать цифровой механизм поиска и блокировки разжигающего рознь подобного цифрового контента внутри России, а также подготовить обращение в Международный арбитраж по вопросу «злонамеренной организации шовинистической травли россиян и русскоязычных на интернет-площадках в ряде западных стран».

Накануне компания Meta на фоне событий на Украине временно сняла запрет на призывы к насилию в своих социальных сетях Facebook и Instagram. Пресс-секретарь компании Энди Стоун подтвердил, что призывы теперь разрешены против военных РФ, но непозволительны по отношению к гражданскому населению. В ответ на эти действия в Роскомнадзоре заявили, что доступ к соцсети Instagram будет закрыт в ночь на 14 марта.