У России может появиться новый символ – и это будет не бурый медведь

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На встрече с Владимиром Путиным глава Росприроднадзора Светлана Родионова предложила сделать символом России белого медведя. Собственно, медведь — самый сильный зверь нашей средней полосы, крупный, временами ленивый, но всегда готовый резко, на страх любому противнику выйти из своей спячки — удивительным образом ассоциировался с Россией-матушкой. Сейчас образ медведя как никогда актуален. Однако возникает вопрос: почему в национальные символы предлагается полярный собрат бурого? И тут не обойтись без вездесущей геополитики.

В Европе наш медведь всегда был изгоем

Удивительно, но мишки всегда оставляли заметный след в Старом Свете. Берлин, как известно, «Медвежий город». От старославянского названия зверя — «бер». Медведь — символ Мадрида. И даже ведущая европейская русофобка, фон дер Ляйен, названа Урсулой-Медведицей. Но с другой — в традиционной католической культуре Западной Европы медведь ассоциировался неизменно с чем-то злым и коварным. Святой Августин полагал, что «медведь и есть дьявол». В многочисленных бестиариях именно медведь мучает грешников.

Епископы европейского Средневековья представляли нашего любимого зверя грязным, похотливым и бессмысленно жестоким. Началась целая кампания травли медведей, потому и на европейских дворянских гербах изображены исключительно львы с козерогами.

Наши же отцы церкви и святые отшельники легко приручали мишек и даже вели с ними продолжительные беседы. Так что отношение к самому сильному зверю традиционно разделяло нас с Западом. Медведь был и остается нашим политическим тотемом.

Почему все-таки белый

Белые медведи — значительно крупнее своих бурых собратьев, да и пищевая база у них — не мед и малина, а сильные морские звери, которые просто так свою жизнь не отдадут. Но главное — белый медведь ассоциируется с нашим легендарным Севером. Особенно если учитывать, что на планете начинается новая эпоха освоения человеком северных территорий.

И речь идет не только о побережье, но и об освоении шельфа Северного Ледовитого океана, являющегося продолжением наших континентальных геологических структур — хребтов Ломоносова и Менделеева. Площадь такого шельфа, наши претензии на который даже профильная комиссия ООН сочла обоснованными, достигает 1,7 млн кв. км.

Понятно, что северные широты ценны не льдом, а месторождениями стратегического сырья — редкоземельных металлов, золота, урана, алмазов. Под толщей льда, только по предварительным оценкам, расположено 22% мировых запасов нефти и газа. Причем предполагаемые 1559 трлн тонн «голубого топлива» могут, как считается, удовлетворять потребности всей планеты в течение 14 лет.

А ведь Россия осваивает еще и Севморпуть, который все яснее выглядит конкурентом Суэцкого канала, в очередной раз фактически перекрытого. Путь из того же Китая в Европу через наши северные воды куда ближе, чем через неспокойное ныне Красное море.

А потому появление белого медведя в качестве национального символа России выглядит нашей уверенной заявкой на моральное лидерство в данном регионе. С этим хозяином севера нам явно по пути.

Арктика как зона больших конфликтов

Потенциально богатая, но суровая Арктика манит к себе всех. Даже те страны, что не имеют к этой зоне прямого выхода. На днях претензии на полярный шельф высказали и Соединенные Штаты.

А ведь у нашей страны огромный опыт работы на Севере, развиваемая в регионе разнообразная логистическая инфраструктура. Надежный уникальный флот атомных ледоколов. Но, учитывая все более гибридный характер возникающих конфликтов, важно, чтобы у любых действий было привлекательное пиар-обеспечение.

И образ белого медведя как национального российского символа, «вплетенный» в разного рода акции и кампании, может сыграть немалую роль в повышении эффективности таких действий.

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