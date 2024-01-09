Названы глобальные последствия нападений хуситов на суда в Красном море Аналитик Кульбака: атаки хуситов могут привести к росту цен на нефть

Фото: PPI/Keystone Press Agency/Global Look Press

Атаки хуситов на торговые суда в Красном море могут спровоцировать повышение цен на нефть, заявил NEWS.ru аналитик кандидат экономических наук Николай Кульбака. По его словам, самое главное, чтобы не произошло мирового экономического кризиса.

Из-за атаки хуситов на торговые суда в Красном море повысятся цены на нефть. Однако я полагаю, что корабли спокойно пойдут по другому маршруту, например через Африку. Поставщики из-за этого потеряют немного больше, но к катастрофическим последствиям это не приведет. Если данная тенденция сохранится недолго, на протяжении месяца, на мировую экономику это не повлияет, — заявил он.

По словам Кульбаки, если разразится мировой кризис, то в первую очередь он ударит по России, так как страна богата природными ресурсами и продолжает продавать их странам Европы и США.

Можно исключить, что Россия станет поставщиком для других стран. Мы уже сотрудничаем со всеми, с кем возможно. Кроме того, стоит отметить, что Россия не может производить принципиально больше нефти, потому что в стране наблюдаются определенные проблемы со скважинами, отсутствием собственных технологий и уходом западных компаний из-за санкций. Таким образом, нарастить объемы производства нефти сейчас — практически нереальная задача, — резюмировал он.

С начала декабря сообщалось о множестве атак йеменских хуситов из движения «Ансар Аллах» на суда из разных стран в Красном море. Вследствие этого международные компании начали объявлять о приостановке перевозок в регионе из-за угроз хуситов. Среди них British Petroleum (BP), мировой лидер в сфере контейнерных перевозок Moller-Maersk Group, французская CMA CGM и ряд других.