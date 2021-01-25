Толстой: «Без России нет смысла в Совете Европы»

https://static.news.ru/photo/f89fc654-5f19-11eb-9a14-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Заместитель председателя Парламентской ассамблеи Совета Европы Пётр Толстой прокомментировал NEWS.ru сообщение о том, что ряд представителей ПАСЕ оспорил полномочия делегации России на зимней сессии.

Выступление украинской делегации по оспариванию полномочий носит ритуальный характер. Происходит это каждый год. В четверг будет заслушан доклад на эту тему, я уверен, что здравомыслящее большинство в ассамблее полномочия нашей делегации подтвердит. Поэтому нет смысла в Совете Европы без самой большой европейской страны — без России. Все это понимают, я вас уверяю, что никто на провокации украинцев поддаваться не будет, — заявил глава российской делегации в ПАСЕ.



Также Толстой заверил, что ответных действий со стороны Российской Федерации ждать не стоит, так как наша делегация работает по существу и конструктивно.

Сегодня для нас Совет Европы — это единственная площадка диалога с европейцами для РФ. Мы относимся к этому спокойно и серьезно. Без цирка. А за цирк надо, чтобы отвечали те, у кого это лучше всего получается. Вот лучше всего сейчас получается у украинской делегации, а мы в нём не должны участвовать, — заявил Толстой.



NEWS.ru напоминает, что ранее некоторые представители ПАСЕ оспорили полномочия делегации России по существенным основаниям. С такой инициативой выступила глава украинской делегации и представитель президентской партии «Слуга народа» Мария Мезенцева.