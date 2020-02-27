https://static.news.ru/photo/f163a16e-594b-11ea-906b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Государство не вмешивается в редакционную политику телеканалов, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Так он отреагировал на общественную дискуссию о скандальных передачах на телевидении.

Государство никак не может влиять и не влияет на редакционную политику каналов до тех пор, пока эта редакционная политика соответствует действующим законам, — приводит слова Пескова ТАСС.

Вместе с тем, отметил он, власти могут совместно с общественными организациями «формулировать какие-то инициативы по контентному наполнению». Появление новых форматов возможно, если предложения будут «коррелироваться с редакционной политикой», а также при условии, что они будут интересны телезрителям, подчеркнул представитель Кремля.

Ранее специалисты исследовательской компании Mediascope выяснили, что телевидение остаётся главным по охвату аудитории медиа в России. Оно удерживает позиции несмотря на снижение ежедневного времени его просмотра, писал NEWS.ru.