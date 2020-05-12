Прогнозы — дело не самое неблагодарное. Однако уже сейчас можно говорить о будущем кратном росте цен на транспортные услуги в России на фоне распространения коронавируса. Об этом свидетельствуют проблемы отрасли и незначительный уровень её государственной поддержки. Кроме того, своё влияние окажут и предполагаемые новые санитарные требования для перевозчиков.

«Масочный налог»

Так, всё больше регионов вводят масочный режим, а касательно общественного транспорта требование становится обязательным. Например, в Москве штраф за отсутствие маски или перчаток во время поездки составляет пять тысяч рублей. Это абсолютно точно говорит о том, что помимо билета на метро или автобус вам потребуется ещё купить маску и перчатки. По самым минимальным оценкам, комплект «маска + перчатки» в установленных автоматах метрополитена обойдётся в 50 рублей. Цена проезда в метро по карте «Тройка» составляет 40 рублей, дополнительно к этому добавляем «санитарный набор» на 50 рублей. Таким образом, получаем чёткое понимание об уже возросшей цене транспортной услуги в Москве в два раза.

При резком снижении доходов населения фактор «масочного налога» уже вызывает беспокойство граждан. Подобная история сейчас происходит и в других регионах. При этом совсем не ясно, как будет проверяться новизна маски, поскольку её надо менять каждые два часа. Пассажир, например, может носить одну и ту же маску всегда, что нивелирует её защитный эффект. А что будет, если человек снимет маску в вагоне метро? Администрирование подобных историй не решает проблему, а вызывает негатив.

Защита транспортного персонала ляжет на кошельки россиян

Сергей Булкин/NEWS.ru

Очевидно, что в ближайшее время появятся новые санитарные требования не только к пассажирам, но и к водителям транспортных средств и кондукторам. Условно говоря, отрасль поддержат на копейку, а заработают на ней не один десяток рублей. Требование носить маски распространяется на весь обслуживающий рейс персонал.

Например, при цене маски в регионах в 40 рублей транспортная компания получит ежемесячные дополнительные расходы на 9600 рублей на один автобус. Если эти расходы не компенсируют перевозчикам, то стоит ожидать их перенесения в стоимость билета для пассажиров. Это очень вероятное событие для тех компаний, которые работают по нерегулируемым тарифам.

Более того, избыточные требования приведут на рынок в ещё большем количестве нелегальных перевозчиков, которые будут всё чаще отбирать пассажиров у легальных компаний. Конечно, бороться с нелегальным рынком будут, но всё это не даст результата — до сих пор не принято системных решений в вопросе.

Подорожание авиаперелётов

Прогнозы в авиации не более приятные. Стоимость полёта для пассажиров уже выросла в два раза, но это не предел. Авиакомпании ввели для своих клиентов ваучеры на определённую сумму. Их выдают вместо денег при отмене рейса. Эти ваучеры будут стремительно обесцениваться. При этом по доступным ценам можно будет летать на Дальний Восток, в Крым и Калининград — программу субсидирования перелётов в эти регионы вряд ли сократят.

В остальном авиакомпании стоят на развилке: сделать цену доступнее и растягивать расходы на длительный период, если есть запас прочности, либо заложить в стоимость билета все потери в надежде на деловых туристов, которые всё равно будут летать. При этом ошибка в выборе пути будет стоить очень дорого и приведёт к банкротству перевозчика.

Мне видится развитие внутренних перелётов наиболее понятным с точки зрения стабильного спроса и наличия комплекса преференций как от федерального уровня, так и региональных властей. Это созвучно и с предложением президента России о форсировании развития внутреннего туризма, озвученного на совещании по вопросам транспорта.

Многие проблемы в отрасли вызваны тем, что по сути, принимая решения, консультации идут с наиболее крупными транспортными компаниями. По всей видимости, только эти организации и останутся на плаву.

Нужно изменить подход и перенести спасение отрасли из кошельков пассажиров на плечи государства, тогда рост цен на транспортные услуги удастся стабилизировать.