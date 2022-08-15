Стало известно, когда полетит первый импортозамещенный SSJ-100 ОАК: полет первого импортозамещенного SSJ-100 намечен на середину 2023 года

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Первый полет импортозамещенного самолета SSJ 100 запланирован на середину 2023 года, сообщил в кулуарах форума «Армия» глава Объединённой авиастроительной корпорации (ОАК) Юрий Слюсарь. По его словам, которые приводит ТАСС, к концу того же года начнутся серийные поставки воздушных суден в авиакомпании.

Следующий год, мы надеемся, в середине, будет первый полет полностью импортозамещенного SSJ 100, — сказал Слюсарь.

При этом глава ОАК отметил, что задача корпорации сейчас состоит в том, чтобы синхронизировать процесс выбытия из парка российских авиакомпаний самолетов Boeing и Airbus с поставкой SSJ и МС-21. Более того, ОАК планирует поддерживать летную годность всех эксплуатируемых самолетов, в том числе российско-французских двигателей SaM-146.

Ранее сообщалось, что компания «Аэрофлот» планирует заказать у ОАК 300 самолётов, включая Superjet 100, МС-21 и Ту-214. Глава госкорпорации «Ростех», в которую входит ОАК, Сергей Чемезов рассказал Анатолийскому агентству, что на рынок страны планируется поставить более 110 самолётов разных типов в срок до 2025 года и более 500 воздушных судов до 2030 года. При этом в качестве ключевых в них будут использоваться компоненты российского производства.