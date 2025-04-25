Стало известно, чем опасен для России возврат к доллару за 30 рублей Экономист Капустина сочла курс доллара за 30–40 рублей критическим для РФ

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Сейчас в России нет опасности критического понижения курса доллара, заявила агентству ПРАЙМ профессор кафедры экономической безопасности и управления рисками Финансового университета при правительстве Российской Федерации Надежда Капустина. Однако он уже рассчитан.

Некоторый дисбаланс сформировал нынешний курс в районе 80 рублей при заложенных в бюджете 96,6 рубля, отметила эксперт. Но никакой катастрофы по этому поводу не будет, так как российская бюджетная система адаптирована к достаточно сильной волатильности на валютном рынке. Проблемная зона может раскрыться примерно от 75 рублей за доллар.

Длительное нахождение курса ниже данной отметки может привести к недополучению бюджетом значительных сумм <…>, что потребует экстренных мер для балансировки бюджета, — объяснила экономист.

По мнению Надежды Капустиной, курс 30–40 рублей за доллар десятилетней давности сейчас невозможен из-за принципиальных изменений в глобальной экономике. Подобное укрепление национальной валюты способно спровоцировать негативные последствия для отраслей и рынка из-за рухнувших доходов от нефтегазовой отрасли.

Ранее Центральный банк России установил официальный курс доллара США на вторник, 22 апреля, на уровне 80,7597 рубля. Доллар упал ниже 81 рубля впервые с 3 июня 2023 года.