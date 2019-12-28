https://static.news.ru/photo/52e47f36-2b01-11ea-b566-fa163e074e61_660.jpg Sukhoi Superjet 100 Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Российский самолёт Sukhoi Superjet 100 (SSJ 100) подвергнется серьёзной модернизации. На лайнер станут устанавливать отечественные двигатели, помимо этого он получит новое крыло и ряд других агрегатов, сообщил гендиректор Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) Юрий Слюсарь.

Он уточнил, что версии обновленного самолёта с вместимостью на 75 человек остаются в планах работ.

Мы наблюдаем за рынком, будем смотреть, какой из вариантов будет удовлетворять перспективным требованиям заказчиков с учётом дополнительных маркетинговых исследований, — сказал Слюсарь в интервью РИА Новости.

По его словам, модернизация связана с совершенствованием надёжности воздушного судна, импортозамещением ключевых деталей и одновременно с этим продиктовано необходимостью снижения его стоимости.

Гендиректор ОАК также рассказал, что все производимые в России гражданские самолёты могут быть объединены в одну линейку с общим названием, писал NEWS.ru.