https://static.news.ru/photo/b76ab230-436c-11ea-80fd-fa163e074e61_660.jpg Фото: The U.S. Army/flickr.com

Американские войска останутся в Сирии до «необратимого разгрома» запрещённой группировки «Исламское государство» (ИГ), заявил спецпредставитель Госдепартамента по Сирии Джеймс Джеффри.

Дипломат отметил, что военные США остаются в Сирии лишь для борьбы с терроризмом.

Крупная часть наших [американских] усилий, нацеленных на разгром ИГ в Сирии, сводится к тому, чтобы не подпускать ИГ к нефтяным полям, за счёт которых боевики финансировали свой террор на протяжении лет, а также гарантировать, что местные общины, работающие с нами против ИГ, имеют ресурсы на продолжение борьбы, — отметил Джеффри.

Представитель Госдепа признал, что проамериканские повстанцы противостоят не только «Исламскому государству», но и поддерживаемому Россией правительству Башара Асада.

Как писал NEWS.ru, в январе американские военные остановили российский конвой у города аль-Маликия, не пропустив в сторону нефтяных месторождений.