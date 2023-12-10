Спецборт МЧС доставил в Россию еще одну группу россиян из Газы Спецборт МЧС доставил в Россию еще 100 россиян из Газы

Фото: Сергей Петров/NEWS.RU

Спецборт МЧС с группой россиян из сектора Газа с членами их семей прибыл в Москву из Египта, сообщает пресс-служба ведомства. Воздушное судно, на борту которого находилось 100 человек, приземлилось в Домодедово.

Оперативная группа МЧС России в Египте продолжает работу по приему граждан, прошедших КПП «Рафах», отметили в министерстве. Граждан единой колонной направляют в Каир, где специалисты ведомства оказывают всестороннюю помощь, а затем переправляют на родину.

Прибывших обеспечивают теплой одеждой, питанием и предметами первой необходимости. Также организовано информационное, психологическое и медицинское сопровождение. Эвакуация была возобновлена 2 декабря, при этом вывоз людей осложняется высокой интенсивностью ударов, наносимых израильской армией по всей территории Газы.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщала, что к настоящему времени в Россию с территории сектора Газа прибыли 883 человека из около 1100 обратившихся за помощью в эвакуации. С 2 декабря от границы с Египтом в Москву прилетели 135 граждан.

До этого пресс-секретарь представительства РФ при Палестинской национальной администрации Алия Зарипова заявляла, что эвакуация граждан РФ из сектора Газа продлится столько, сколько потребуется. По ее словам, списки тех, кого нужно вывезти из анклава, по-прежнему дополняются.