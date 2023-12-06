В Россию прибыли еще 135 россиян и палестинцев из сектора Газа Захарова: в Россию прибыли 883 эвакуированных из сектора Газа

Фото: МЧС РФ

В Россию с территории сектора Газа прибыли 883 человека из около 1 100 обратившихся за помощью в эвакуации, сообщила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Со 2 декабря от границы с Египтом в Москву прилетели 135 граждан.

После возобновления 2 декабря поэтапного выхода иностранных граждан через КПП «Рафах» на территории Египта удалось вывезти 135 граждан России и палестинцев, — сказала Захарова.

Она добавила, что эти данные могут быть неточными и колебаться в течение нескольких часов. По ее словам, 5 декабря в аэропорт Домодедово спецрейсом МЧС из Каира прибыла очередная группа из 120 человек.

Эвакуация граждан РФ из сектора Газа продлится столько, сколько потребуется, заявила ранее пресс-секретарь представительства РФ при Палестинской национальной администрации Алия Зарипова. Она добавила, что списки тех, кого нужно вывезти из анклава, по-прежнему дополняются. Они одобряются партиями. Возобновлена эвакуация была 2 декабря. Вывоз людей осложняется высокой интенсивностью ударов, наносимых израильской армией по всей территории анклава.