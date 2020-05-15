Совфед рассмотрит поправки о переносе выборов глав регионов при ЧС

https://static.news.ru/photo/6ea6ff10-96cb-11ea-8cf6-fa163e074e61_660.jpg Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Совет федерации планирует 20 мая рассмотреть поправки в закон «Об основных гарантиях избирательных прав граждан». Они, в частности, предусматривают перенос выборов глав регионов в случае режима повышенной готовности или ЧС.

В случае введения режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации поправки позволяют отложить выборы, в частности, главы субъекта Российской Федерации, — цитирует РИА Новости главу комитета СФ по конституционному законодательству Андрея Клишаса.

Как писал NEWS.ru , депутаты Госдумы приняли закон, вносящий поправки в избирательное законодательство, о возможности голосовать на выборах и референдумах по почте и дистанционно, а также о сборе подписей за кандидата с использованием портала госуслуг. Окончательно определить необходимость проведения такого формата голосования должен Центризбирком.

Кроме того, в числе поправок было также предложение, согласно которому выборы главы региона могут быть отложены в случае, если на территории двух и более его муниципальных образований введён режим повышенной готовности или ЧС.