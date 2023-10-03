СК назвал виновных в атаках беспилотников на российские регионы СК назвал главу ГУР Буданова виновным в атаках БПЛА на российские регионы

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Следственный комитет России предъявил заочные обвинения в атаках беспилотниками на российские регионы представителям высшего военного руководства Украины, сообщается в Telegram-канале ведомства. Как отмечается, следствием собраны доказательства причастности к ним в том числе главы разведки Украины Кирилла Буданова. Дела квалифицированы как «террористический акт».

Заочно обвинения в совершении преступлений, предусмотренных п.п. «а», «в» ч. 2 ст. 205 УК РФ (террористический акт), предъявлены главе Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кириллу Буданову, командующему Воздушными силами Вооруженных сил Украины Николаю Олещуку, командующему Военно-морскими силами Вооруженных сил Украины Алексею Неижпапе, командиру 383-го отдельного полка дистанционно управляемых летательных аппаратов ВВС Украины Сергею Бурденюку, — говорится в сообщении.

По данным СК, также установлено, что фигуранты привлекали к совершению преступлений подчиненных им по службе военнослужащих.

Как отмечается, в период с апреля 2022 года по сентябрь 2023 года было совершено более 100 ударов с воздуха с применением беспилотных летательных аппаратов самолетного типа по территориям Москвы и Московской области, Республики Крым и города Севастополя, Ростовской, Белгородской, Брянской областей и ряда других регионов России. В ближайшее время следователи объявят фигурантов в розыск и изберут им меру пресечения в виде заключения под стражу заочно.

Между тем, утром 3 октября российская система противовоздушной обороны уничтожила очередной украинский дрон над Трубчевским районом Брянской области. По словам губернатора региона Александра Богомаза, пострадавших и разрушений нет, на месте работают оперативные службы.