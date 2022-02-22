СК РФ возбудил уголовное дело по факту гибели мирных жителей в ЛНР

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Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту гибели мирных жителей 22 февраля в Луганской Народной Республике (ЛНР), сообщили ТАСС в пресс-службе СК. Следователи установят лиц, причастных к преступлению.

Главным следственным управлением СК России возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 356 УК РФ «Применение в вооружённом конфликте средств и методов, запрещённых международным договором Российской Федерации», — отмечается в сообщении.

Следователи заявили, что 22 февраля украинские военнослужащие, выполняя преступные приказы командиров и должностных лиц Минобороны, не желая признать выход Луганской Народной Республики из состава Украины и провозглашение самостоятельного суверенного государства, произвели прицельный выстрел противотанковой управляемой ракетой по легковому автомобилю, в котором находились двое мирных жителей.

В результате прямого попадания снаряда транспортное средство сгорело, а находившиеся в нём люди погибли на месте.

Следственный комитет РФ также возбудил уголовное дело по двум статьям из-за незаконного пересечения украинскими диверсантами российской границы в Ростовской области, говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства.

21 февраля представители Вооружённых сил Украины, следуя с территории страны на двух БМП, незаконно пересекли госграницу России близ хутора Патроновка Ростовской области.

После чего указанная группа была остановлена сотрудниками пограничной службы Российской Федерации вблизи хутора Патроновка Тарасовского района Ростовской области и при оказании вооружённого сопротивления уничтожена ответным огнем, — отметили в СК.

Ранее стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский предложил Верховной раде ввести с 24 февраля чрезвычайное положение. Режим будет действовать в течение 30 суток, отмечается в указе главы государства.

Он предполагает возможность продления ещё на 30 дней. ЧП не будет распространяться на Донецкую и Луганскую области, поскольку там действует отдельный режим.