Фото: МЧС России по Орловской области

Вице-премьер Татьяна Голикова заявила о работе над комплексом мер по предупреждению завоза и распространения коронавируса в России.

По её словам, комплекс включает несколько этапов в зависимости от развития ситуации. Она также подчеркнула, что в настоящее время в стране делается всё возможное для недопущения завоза 2019-nCoV, передаёт РИА...