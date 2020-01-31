Взрыв на заводе резиновых изделий в Мценске случился после воспламенения паров лакокрасочных изделий, заявили в следственном управлении СК по Орловской области.
Приоритетной версией происшествия <...> является хлопок паров лакокрасочных изделий, — цитирует заявление ведомства РИА Новости.
Взрыв разрушил кровлю строящегося цеха. Погибли пять граждан Турции, трое пострадали.
Как писал NEWS.ru, сообщение о взрыве на заводе поступило в МЧС утром 31 января. Предварительно сообщалось о трёх погибших и четырёх пострадавших. Правительство Орловской области создало спецкомиссию для расследования причин трагедии.
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