Синоптики предупредили о резком похолодании и мокром снеге в Москве

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Дикие лисы стали чаще наведываться на московские улицы. Это связано с режимом самоизоляции и небольшим количеством людей, сообщили в пресс-службе столичного департамента природопользования.

Там отметили, что простаивание пищеблоков в организациях мегаполиса вынуждает животных охотиться на мышей на городских природных территориях. Поэтому лис в городе заметить легче, так как условия для них стали более...