Синоптики предупредили о резком похолодании и мокром снеге в Москве

https://static.news.ru/photo/3121d32c-922a-11ea-8bbc-fa163e074e61_660.jpgФото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Температура воздуха в Москве обрушится с 20-25 градусов до 7-12 градусов в ночь на 13 мая. Столицу и область ждёт похолодание со штормовым ветром и мокрым снегом, сообщил ведущий сотрудник центра «Фобос» Евгений Тишковец.
В ночь, когда будет проходить холодный атмосферный фронт, и днём в среду, порывы ветра будут очень мощные — до 15-20 метров в секунду как минимум, — цитирует Тишковца ТАСС.
По словам синоптика, самой холодной станет ночь на 15 мая, когда температура в Москве опустится до двух градусов, а на западе и севере Подмосковья упадёт до нуля.
Как писал NEWS.ru, утром 10 мая ветер усилится в Московском регионе.