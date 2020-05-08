Россия

Синоптики предупредили о резком похолодании и мокром снеге в Москве

22:08, 09 мая 2020
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Температура воздуха в Москве обрушится с 20-25 градусов до 7-12 градусов в ночь на 13 мая. Столицу и область ждёт похолодание со штормовым ветром и мокрым снегом, сообщил ведущий сотрудник центра «Фобос» Евгений Тишковец.

В ночь, когда будет проходить холодный атмосферный фронт, и днём в среду, порывы ветра будут очень мощные — до 15-20 метров в секунду как минимум, — цитирует Тишковца ТАСС.

По словам синоптика, самой холодной станет ночь на 15 мая, когда температура в Москве опустится до двух градусов, а на западе и севере Подмосковья упадёт до нуля.

Как писал NEWS.ru, утром 10 мая ветер усилится в Московском регионе.

Добавьте наши новости в избранные источники

News.ru в соцсетях