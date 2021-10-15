Синоптики назвали дату первого снега в Москве

Дождь со снегом ожидается в Москве в ближайший вторник, 19 октября. Об этом ТАСС сообщила главный специалист Гидрометцентра России Марина Макарова.
По словам метеоролога, уже существует вероятность того, что при положительной температуре во вторник
Это, конечно, небольшие осадки. Речь о снегопадах не идёт, — уточнила Макарова.
Согласно прогнозам, снег пройдёт в утренние часы, поскольку ночная температура будет отрицательной и составит от минус двух до минус четырёх градусов.
Повышение температуры ожидается в четверг, 21 октября.
Ранее Роман Вильфанд предположил, когда выпадет первый снег.