Синоптик рассказал о погоде в России на старый Новый год Синоптик Вильфанд рассказал, что предстоящая ночь в европейской части России будет теплой

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В ночь с 13 на 14 января россиян в европейской части ждет мягкая погода без осадков, рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. Он сообщил НСН, что температура воздуха в европейской части России 14 и 15 января будет выше климатической нормы на шесть градусов, в начале недели теплая погода сохранится.

В центре европейской части России ночь на старый Новый год ожидается комфортной и без осадков. В Москве ночью с 13 на 14 января ожидается от минус 3 до минус 5 градусов, — рассказал Вильфанд.

В Калининградской и Ленинградской областях температура воздуха уже плюсовая, сообщил синоптик. Снежный покров, согласно прогнозам Гидрометцентра, составит до 25 см. Вильфанд уточнил, что в такую погоду можно будет поиграть в снежки и покатать детей на санках.

Жителям азиатской части России, наоборот, стоит подготовиться к аномальному холоду, предупредил синоптик. По словам Вильфанда, в западной части Якутии и на юге Дальневосточного федерального округа температура в течение недели будет ниже климатической нормы на 10-16 градусов.

Ранее синоптик Позднякова пообещала москвичам дождливую погоду и плюсовую температура на Крещение, 19 января. Температура воздуха, согласно прогнозу синоптика, составит 3-4 градусов тепла. По словам Поздняковой, 19 января может стать вторым среди самых теплых дней в Москве за всю историю метеонаблюдений с 1879 года.