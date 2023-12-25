SHAMAN стал доверенным лицом Путина: кто еще из артистов попал в список Певец SHAMAN стал доверенным лицом Владимира Путина на выборах президента РФ

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Российский певец SHAMAN (Ярослав Дронов)

Российский певец SHAMAN (Ярослав Дронов) сообщил в своем Telegram-канале, что согласился стать доверенным лицом президента РФ Владимира Путина на предстоящих выборах. Что об этом известно?

Что сказал артист о своем решении

Певец в своей публикации пояснил, что он дал свое согласие стать доверенным лицом Путина на предстоящих выборах президента, которые состоятся в марте 2024 года.

«Привет, Россия! Дал свое согласие быть доверенным лицом кандидата на должность президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина», — говорится в сообщении.

Также SHAMAN выложил видео, на котором подписывает заявление о согласии стать доверенным лицом главы государства.

Музыкальный критик и продюсер Павел Рудченко в беседе с NEWS.ru объяснил, что в решении певца нет ничего удивительного, потому политтехнологи уже давно используют подобные методы во время предвыборных кампаний.

«Политтехнологи давно прибегают к подобным методам и стараются привлекать популярных личностей, которые обладают определенной репутацией в народе. SHAMAN сейчас является номером один среди патриотических певцов. Он собирает огромные стадионы, его любят россияне. Поэтому я думаю, что он будет нужен команде Владимира Путина», — сказал он.

Кто еще вошел в список доверенных лиц Путина

12 декабря агентство РБК сообщило, что список доверенных лиц Владимира Путина почти на 40% будет отличаться от того, который был во время кампании в 2018 году.

Отмечалось, что в состав войдут военкоры Александр Коц из «Комсомольской правды», Александр Сладков из ВГТРК и основатель проекта WarGonzo Семен Пегов. Доверенными лицами могут стать кинорежиссер Никита Михалков, генеральный директор Мариинки и Большого театра Валерий Гергиев, гендиректор Эрмитажа Михаил Пиотровский, а также худрук и главный дирижер Государственного симфонического оркестра «Новая Россия» Юрий Башмет.

Фото: kremlin.ru Владимир Путин

Что известно про инициативную группу по выдвижению Путина на выборы

9 декабря инициативная группа по выдвижению Владимира Путина кандидатом на президентские выборы 2024 года провела собрание в штаб-квартире Общероссийского народного фронта (ОНФ). Первое установочное заседание инициативной группы по выдвижению Путина открывал председатель Народного совета ДНР Жога.

«В Георгиевском зале я передал Владимиру Владимировичу просьбу моих однополчан, которые сейчас на фронте, жителей наших регионов — Донецка, Луганска, Херсона, Запорожья о том, что они просят Владимира Владимировича баллотироваться на выборах в марте 2024 года. Владимир Владимирович ответил положительно на просьбу, мы созвонились с Андреем Анатольевичем Турчаком, Михаилом Кузнецовым и решили создать инициативную группу для выработки алгоритма действий», — рассказал он.

Известно, что в состав также вошли: депутат Госдумы доктор медицинских наук, президент Национального медицинского исследовательского центра детской гематологии, онкологии и иммунологии имени Дмитрия Рогачева Александр Румянцев; олимпийский чемпион, российский гимнаст Никита Нагорный; международный гроссмейстер, вице-чемпион мира по шахматам Сергей Карякин; певица Полина Гагарина; президент «Курчатовского института» Михаил Ковальчук; главврач московской больницы № 52 Марьяна Лысенко; военкор Екатерина Агранович (Катруся).

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