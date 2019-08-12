https://static.news.ru/photo/205ffa46-bcfb-11e9-9faa-fa163e074e61_660.jpg Oxxxymiron Фото: oxxxymiron. com/Global Look Press

Сенатор Андрей Климов, возглавляющий комиссию Совета Федерации по защите госсуверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела России, счёл, что в массовых акциях против ограничения прав россиян на свободные выборы действовали люди с двойным гражданством, ведомые «вашингтонскими подстрекателями». В их числе оказался знаменитый рэпер Мирон Фёдоров, известный как Oxxxymiron.

Замеченный на протестном митинге 10 августа рэпер Oxxxymiron, он же Мирон Фёдоров, большую часть своей 34-летней жизни провел в Западной Европе (главным образом, в Великобритании). Теперь же он «вдруг» решил побороться за права кандидатов в Московскую городскую думу и для этого использовать собственную популярность в деле повышения массовости протестных акций на площади Сахарова, — цитирует Климова « Ридус ».

Также сенатор упомянул про некую «гражданку США», которая оказывала юридическую помощь протестующим 10 августа. О ком именно в данном ключе говорил борец с «иностранным вмешательством» из верхней палаты, не уточняется.

Кроме этого, Климов обратил внимание на некую политику «средств государственной пропаганды США, выходящих на русском языке». Они, по мнению сенатора, якобы похожи «на рекламу протестных акций, точнее — подстрекательство к массовым беспорядкам в центре столицы суверенного государства».

Попытки иностранного вмешательства в наши сугубо внутренние дела продолжаются, в том числе и в период выборов в Московскую городскую думу. При этом главную скрипку здесь играют американцы, — полагает Климов.

По его мнению, неких «вашингтонских подстрекателей» якобы «волнует отнюдь не персональный состав будущего парламента Москвы, а возможность лишний раз проверить на прочность наш отечественный суверенитет, ведь мы для США — официальный противник».

Как писал News.ru, ранее задержанная и избитая силовиками на митинге 10 августа в Москве активистка Дарья Сосновская обратилась в следственное управление по Центральному административному округу столицы. Девушка написала заявление о преступлении, совершённом в отношении неё сотрудником МВД, который при задержании ударил её.