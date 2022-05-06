Семья Сапеги отреагировала на приговор белорусского суда Отчим Сапеги заявил, что семья обдумает возможность обжалования приговора с помощью российских властей

Софья Сапега / Фото instagram.com/sapega_sofia_/GLOBAL LOOK PRESS

Семья ранее осуждённой Гродненским судом Софьи Сапеги заявила, что обдумает, каким образом обжаловать приговор девушки. Сергей Дудич, отчим россиянки, не исключил, что обратится за помощью к российским властям, передаёт Telegram-канал «Подъём».

Пока мы в таком режиме ожидания будем. У нас есть 10 дней на обжалование, подумаем, что и как. На заседании суда были представители консульства. Сказали, что работа будет продолжаться, — сказал он.

Для семьи Сапеги приговор оказался неожиданным. Мать девушки Анна Дудич в интервью RTVI рассказала, что пока не знает, что делать дальше. С дочерью женщина не общается — писем не было, в последний раз они виделись 28 марта на суде.

Софья Сапега будет отбывать наказание в колонии общего режима. Её судили за ведение Telegram-канала с личными данными силовиков республики.